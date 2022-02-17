Сильное желание подремать днем может быть признаком опасного апноэ сна

Сильное желание подремать днем может быть признаком опасного апноэ сна
Врач рекомендует обратиться к специалисту. Фото: Pixabay

Люди с таким синдромом имеют риск скончаться во сне. Такое заявление сделала врач-сомнолог София Черкасова.

По ее словам, дневная сонливость может говорить о том, что человек подвержен ночному апноэ, передает «Москва 24».

Черкасова объяснила, что апноэ может стать смертельно опасным заболеванием, если его запустить, и оно перетечет в тяжелую степень.

«Эта болезнь в 5 раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулем», — объяснил врач.

Помимо прочего, считает София Черкасова, люди с подобным синдромом имеют повышенный риск скончаться во сне, так как у пациента может остановиться дыхание. Кроме того, растет вероятность появления когнитивных расстройств, деменции.

Дневная сонливость может случиться в связи с депрессивным состоянием, дефицитом витаминов и при заболеваниях щитовидной железы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач раскрыла секрет, почему люди, живущие вместе, не заражаются друг от друга COVID-19.

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