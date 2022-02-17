Россиянка забила отца-пенсионера пылесосом и выбросила его труп в подъезд

Все произошло в рождественскую ночь. За содеянное женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры, все произошло в Саратове. 39-летняя горожанка с 6 на 7 января 2021 года избила своего 71-летнего отца.

Следствие считает, что в ту роковую ночь в одном из многоквартирных домов на улице Димитрова женщина поругалась со своим отцом. Она избивала пожилого мужчину сначала пылесосом, а затем руками и ногами. От полученных повреждений пенсионер скончался. После этого обезумевшая дочь вынесла его тело в подъезд.

Жительницу Саратова признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ей дали 9 лет колонии.

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