Молодым россиянам могут выделить по 10 тысяч для стартового пенсионного капитала

Молодым россиянам могут выделить по 10 тысяч для стартового пенсионного капитала
Если же поддержка ограничится исключительно первым взносом в 10 тыс. рублей, результата, скорее всего, не будет, считают авторы инициативы. Фото: pixabay.com

Российской молодежи хотят выделить по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капитала. Соответствующее предложение озвучил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Так, предполагается, что указанная сумма не спровоцирует огромных трат бюджета, но замотивирует молодых людей откладывать на будущую пенсию.

Как сообщили «Известия», также предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов для всех застрахованных людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот. Речь идет о тех пожилых россиянах , которые неофициально сдают свое жилье в аренду. Кроме того, уклонение от уплаты налогов грозит гражданину уплатой штрафа в размере 20% от общей суммы и привлечением к административной ответственности.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

молодежь пенсионный капитал экономика


 

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