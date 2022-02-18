Работающим пенсионерам в России посоветовали увольняться в конце месяца

Работающим пенсионерам в России посоветовали увольняться в конце месяца
Работающим пенсионерам в России посоветовали увольняться в конце месяца. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Экономист раскрыла российским пенсионерам секрет, как выгоднее уволиться и уйти на пенсию.

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина заявила, что в случае увольнения пожилые граждане должны позаботиться о страховых выплатах.

Специалист сообщила, что до 15 числа следующего месяца в ПФР поступает информация от работодателей о сотрудниках. При этом список включает всех: и те, кто работал один день в месяце и те, кто работал все 30. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В связи с этим экономист посоветовала пенсионерам уходить с работы в конце месяца. Например, отчет за апрель ПФР получит в мае, и в июне примет решение об индексации. И в том, и в другом случае доплата будет рассчитываться с апреля, поэтому экономически выгоднее уходить на пенсию в конце месяца, отмечает эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России для пенсионеров, которые входят в состав северян, денежный показатель вырос практически до 10 тысяч рублей.

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