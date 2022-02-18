Минздрав разобрался с выплатами, которые хотят начислять врачам, выявляющим онкологии

Минздрав утвердил порядок и условия выплат, которые планируется выделять медицинским работникам, которые смогут выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

Медицинским сотрудникам в России хотят увеличивать денежные выплаты за обнаружение онкологий в ходе проведения медосмотров или диспансеризации. Об этом сообщается в приказе на официальном интернет-портале правовой информации.

За каждый случай обнаружения онкологического заболевания у пациента врачу может быть положено 500 рублей. Также 250 рублей получит сотрудник, которые в свое время направил больного к врачу-онкологу и установил диспансерное наблюдение.

При этом отмечается, что денежные выплаты будут поступать на ежемесячной основе. Выплаты медицинским работникам будут поступать ежемесячно.

На 2022 год правительство выделило 155 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам это категории, пишет «Мойка 78» со ссылкой на Минздрав.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выплаты петербургским врачам, которые работают с ковид-пациентами, продлят и на 2022 год.