В пятницу в Петербурге будет прохладно, ветрено и скользко

В Петербурге снова выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге снова выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге в последний день рабочей недели ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в снег, образуется гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 18 февраля, метеорологические условия в городе сформирует тыловая, холодная часть уходящего на северо-восток циклонического вихря «Иления».

«Санкт-Петербург: похолодание, гололедица и сильный ветер», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит от -1 до +1 градуса, в Ленобласти ожидается -3…+2. Западный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В субботу пасмурно, пройдут осадки в смешанной фазе и днём немного выше 0°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техники забыла про Калининский район утром 18 февраля. Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Всего на линию вышли 405 машин.