В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 1 886 человек

В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 1 886 человек
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1 886 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 156 914 случаев ковида. При этом выздоровел 112 370 пациентов, в том числе 683 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 265.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 6 874 человека. Третье место у Подмосковья — 5 188 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом.

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