Уборочная техника проехала мимо Калининского района утром 20 февраля

Уборочная техника проехала мимо Калининского района утром 20 февраля
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше техники в Приморском, на весь район 21 машина. В Красногвардейском районе снег чистят 24 единиц техники, а в Калининском – 15. Всего на линию вышла 461 машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют обязать автомобилистов освобождать дворы от машин на время уборки снега.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

Новости партнеров
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уборочная техника проехала мимо Калининского района утром 20 февраля
Россиянам пообещали единовременную выплату из пенсионных накоплений
Интенсивные ночные обстрелы испугали жителей в центре Донецка
Байден созовет Совет нацбезопасности по ситуации на Украине
В Пулково 20 февраля задержан один рейс
Аналитик назвал валюту, которая станет надежнее доллара в 2022 году
В Комздраве заявили о стабилизации нагрузки на систему здравоохранения Петербурга
«Не убивайте, пожалуйста». Подробности жестокого убийства продавщицы ...