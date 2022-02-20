Облачный вихрь «Антония» принесет в Петербург мокрый снег

Облачный вихрь «Антония» принесет в Петербург мокрый снег
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В последний выходной перед началом трудовой недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 20 февраля, город окажется между уходящим на восток циклоном «Юнис» и приближающимся с запада облачным вихрем «Антония». Местами, преимущественно в послеполуденные часы, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха днем в городе составит -1…+1 градус, в Ленобласти столбики термометров покажут -3…+2. Западный веер подует со скоростью до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

В понедельник небольшие осадки, гололедица и днем вновь около °0.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

михаил леус новости СПб погода


 

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