В Ленобласти зафиксировали еще 2 238 случаев заражения COVID

В Ленобласти зафиксировали еще 2 238 случаев заражения COVID
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 2 238 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Еще 612 человек к настоящему времени выздоровели, 6 ковид-пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирусом заболели 159 152 человека, большая часть из которых – 112 982 пациента – выздоровели. Умерли 3 271 ленинградец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 170 699 человек. Число госпитализаций составило 10 372. Также за прошедшие 24 часа зафиксировали 745 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 147 296 человек.

Петербург оказался на первом месте по числу зараженных COVID-19 среди российских регионов. Следом идет Москва.

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