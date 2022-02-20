В России за сутки выявили 170 тысяч случаев заражения COVID

В России за сутки выявили 170 тысяч случаев заражения COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 170 699 человек. Число госпитализаций составило 10 372, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на воскресенье, 20 февраля, зафиксировали 745 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 147 296 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга. После коронавируса также могут вырасти риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям.

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