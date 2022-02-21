Новый арт-объект из коньков и признаний в любви появился в «Севкабеле»

На территории «Севкабель Порта» в Северной столице появилась новая инсталляция. Экспозиция получила название «лю…».

Арт-объект посвящён любви к катанию на катке и выполнен в виде коньков, развешанных на сетке рабица. Инсталляция принадлежит местному художнику Ивану Сотникову Младшему.

«Коньки на рабице — отсылка к замкам, которые влюблённые парочки оставляют на оградах мостов в знак своих чувств», — сообщили в официальной группе Севкабеля во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появилась инсталляция на фасаде музея-квартиры Исаака Бродского. В основу световой картинки положен силуэт Бродского и фрагмент дружеского шаржа художника Бориса Кустодиева. Поэт держит картину Кустодиева — «Купчиха». Более 20 световых инсталляций, в том числе на детскую и праздничную тематику, украшали новогодний Петербург.