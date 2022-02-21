Уборочная техника проехала мимо Петроградского района утром 21 февраля

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше техники в Калининском районе, там работает около 26 машин, в Выборгском — порядка 18. В Приморском районе фиксируется около 31 единицы техники, на Петроградской стороне — 5.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории «Севкабель Порта» в Северной столице появилась новая инсталляция. Экспозиция получила название «лю…».