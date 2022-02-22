Актриса Татьяна Доронина попала в больницу с COVID

Российскую актрису Татьяну Доронину госпитализировали в московскую больницу. Она сдала положительный тест на COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 22 февраля. Однако утверждается, что 88-летнюю артистку госпитализировали уже «давно», сообщил Telegram-канал Mash.

Состояние звезды осложняется сопутствующими заболеваниями. Пациентка эмоционально нестабильна, медики применяют седативные препараты.

Легкие Дорониной поражены на 20% справа и на 16% слева, однако отмечается положительную динамику по компьютерной томографии — предыдущая КТ выявляла более высокую степень поражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2019 году Татьяна Доронина попадала в больницу из-за проблем со здоровьем на нервной почве. Причиной серьезного ухудшения самочувствия стало увольнение Дорониной с поста художественного руководителя МХАТа. Из-за переживаний артистка потеряла двадцать килограмм.