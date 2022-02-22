Стало известно, как поведет себя доллар и евро после признания ЛНР и ДНР

Стало известно, как поведет себя доллар и евро после признания ЛНР и ДНР
В связи с геополитической напряженностью колебания валют будут происходить, однако принимать это за обвал рубля не следует. Фото: pixabay

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал, как поведет себя доллар и евро в результате геополитической напряженности в мире.

Американская валюта подскочила выше 79 рублей впервые с 27 января после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам экономиста, ждать дальнейшего роста не стоит. Такие показатели задержатся на неделю, а затем соотношения валют вернутся к якорным значениям.

Как сообщил 5-tv.ru, первые тревоги пройдут, и законы экономики сработают. В результате курс рубля вернется к своим фундаментальным показателям: 77-78 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро, но 110-120 рублей быть не может.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне резкого роста валют.

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