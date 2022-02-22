Большинство петербуржцев недовольны работой Беглова и уборкой города

Исследовательское агентство «АСИ Санкт-Петербург» выяснило, как петербуржцы относятся к деятельности губернатора Александра Беглова, вывозу бытового мусора и уборке улиц от снега и наледи. Большинство ситуацией в городе далеко не довольно.

По сравнению с последним опросом, проведенным в январе 2022 года, показатели оценки работы Беглова ухудшились. Отрицательно его работу оценили 54% жителей города (месяц назад — 51%). Хорошо к деятельности губернатора относятся только 24% опрошенных. Оставшиеся респонденты либо ничего не знают о Беглове, либо затруднились ответить.

После вопросов о работе Беглова петербуржцев попросили оценить ситуацию с уборкой мусора. Отрицательные оценки поставили 58% опрошенных (месяц назад — 64%), а положительные — 32% (месяц назад — 27%). Это говорит о том, что ситуация с вывозом отходов постепенно улучшается, но о кардинальных переменах речи пока не идет.

Второй темой стала уборка городских улиц от снега и наледи. Ответы здесь оказались значительно хуже, чем в ситуации с мусором. Негативно высказались 82% жителей города (месяц назад – 78%). Все устраивает только 16% петербуржцев (месяц назад – 17%).

Итогом деятельности губернатора этой зимой стало то, что гипотетическая готовность поддержать Беглова на выборах сейчас снизилась до уровня в 16%: именно столько петербуржцев заявили, что пошли бы голосовать за текущего градоначальника. Почти половина горожан (48%) сказали, что лучше проголосуют за кого-нибудь другого, еще 36% пока не определились с оценками.

«Результаты очередной волны «Петербуржского барометра» убедительно показывают, что правительству города и губернатору необходимо не только уделить особое внимание решению актуальных городских проблем, но и существенно усилить коммуникацию с петербуржцами по разъяснению своих действий. В противном случае даже самые продуманные реформы могут наталкиваться на серьезное противодействие в общественном мнении города», — прокомментировал результаты опроса гендиректор «АСИ Санкт-Петербург» Илья Мельник.

Телефонный опрос проводился с 18 по 21 февраля. Участие в исследовании принял 1001 петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега.