Почти треть петербуржцев зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц

Больше всего работников с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц живут в Новосибирской области и Москве. Фото: pixabay.com

Больше всего работников с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц живут в Новосибирской области и Москве. Фото: pixabay.com

Около трети жителей Петербурга (32%) зарабатывает в месяц от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса HeadHunter.

В такой зарплате признались рабочий персонал и сотрудники транспортной сферы. 14% горожан признались, что зарабатывают в месяц в районе 30 тыс. рублей. Об этом рассказали студенты, начинающие специалисты, работники образования и административный персонал.

Как сообщила пресс-служба сервиса, только 13% респондентов заявили, что получают более 100 тыс. рублей в месяц. В топ-5 вошли Петербург, Тюменская и Московская области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам перечислили вакансии, где предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей. Так, больше всего пенсионерам готовы платить во Владивостоке. Там ищут дизайнера мебели, которому готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.