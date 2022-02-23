Почти треть петербуржцев зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц

Почти треть петербуржцев зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц
Больше всего работников с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц живут в Новосибирской области и Москве. Фото: pixabay.com

Около трети жителей Петербурга (32%) зарабатывает в месяц от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса HeadHunter.

В такой зарплате признались рабочий персонал и сотрудники транспортной сферы. 14% горожан признались, что зарабатывают в месяц в районе 30 тыс. рублей. Об этом рассказали студенты, начинающие специалисты, работники образования и административный персонал.

Как сообщила пресс-служба сервиса, только 13% респондентов заявили, что получают более 100 тыс. рублей в месяц. В топ-5 вошли Петербург, Тюменская и Московская области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам перечислили вакансии, где предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей. Так, больше всего пенсионерам готовы платить во Владивостоке. Там ищут дизайнера мебели, которому готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

зарплата новости СПб


 

Новости партнеров
Британский журналист, провоцировавший Валиеву,
Британский журналист, провоцировавший Валиеву, "напал" на Щербакову
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
Наргиз выскочила замуж за молодого избранника: певицу не смутила заметная разница в возрасте
Наргиз выскочила замуж за молодого избранника: певицу не смутила заметная разница в возрасте
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти треть петербуржцев зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц
Роспотребнадзор: гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России
Петербург свободен от пробок праздничным утром
Растущее в Петербурге атмосферное давление прекратит осадки 23 февраля
С улиц Петербурга ликвидировали 17 незаконных торговых точек
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив о непростой ...
Пожилые россияне недосчитались денег после индексации пенсий
В мире коронавирус подхватили более 427,3 млн человек