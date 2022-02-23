В Петербурге скорая помощь приезжает к пациентам в течение 20 минут в 91% случаев

В 91% случаев скорая помощь успевает приехать на вызов петербуржцев в течение 20 минут. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, с 2017-2019 годов количество случаев, когда врачи успевают добраться до горожан за этот период времени, в разы возросло.

Как сообщил «Интерфакс», глава комитета отметил, что во времена пандемии иногда бригады скорой помощи приезжали к пациентам спустя несколько часов. Причиной этого был выбор – в тех случаях, когда состояние пациента было «не тяжелым», медики ехали на более серьезные вызовы.

Однако на срочные вызовы бригады практически всегда приезжают вовремя, подчеркнул Лисовец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские медики, работающие с коронавирусом, получили выплаты за декабрь 2021 года. Социальные выплаты медикам за работу с коронавирусом за декабрь 2021 года и январь 2022 года произведены в полном объеме.