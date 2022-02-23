Росстат: задолженность по зарплате в России на 1 февраля достигла 915 млн рублей

Задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2022 года достигла 915 млн рублей.

Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

По сравнению с уровнем на 1 января 2022 года общая задолженность выросла на 16,4%, или на 129,2 млн рублей, сообщает ТАСС.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на 1 февраля на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 59,9 млн рублей, в 2021-м — 272 млн рублей, в 2020 году и ранее — 583,1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как оказалось, средняя номинальная заработная в Санкт-Петербурге в январе и по ноябрь 2021 года увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По последним подсчетам, средняя зарплата петербуржца составляет около 73 392 рублей.