Счастье от ПФР: россиянам резко выдадут по 19 тыс. рублей в течение февраля

Несмотря на увеличенный размер пособия, равного 20 тыс. 500 рублям в этом году, всем недополученные выплаты придут в объеме 19 тыс. рублей, то есть по старому регламенту. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Несмотря на увеличенный размер пособия, равного 20 тыс. 500 рублям в этом году, всем недополученные выплаты придут в объеме 19 тыс. рублей, то есть по старому регламенту. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жители России разово получат по 19 тысяч рублей.

Часть россиян может смело рассчитывать на 19 тысяч рублей. Эти деньги им должны еще с декабря. Выдача средств гарантируется при соблюдении двух условий – недавнее рождение ребенка и регистрация в системе социальной защиты, передает «PRIMPRESS».

В течение февраля неработающие граждане, которым должна была поступить выплата на ребенка, получат её из бюджета Пенсионного фонда России. Отмечается, что деньги выплатят лишь раз.

Начисление денег связано с погашением долга после смены ответственного ведомства. Помимо прочего, в этот же период некоторые жители страны подавали заявление на получение пособий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Российской Федерации должны осчастливить дополнительной выплатой. Дать собираются по 2 600 рублей в марте.