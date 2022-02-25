Зеленский обратился к Путину и предложил сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook офис главы государства.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал он в своем оращении.

В прошлом видеобращении, которое вышло в ночь на 25 февраля, Зеленский заявил, что готов провести с Российской Федерацией переговоры о нейтральном статусе Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие, после выполнения которого начнутся переговоры с Украиной.

«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие», — приводит слова главы МИД РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.