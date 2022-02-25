На синей ветке метро Петербурга пассажир свалился на рельсы

На синей ветке метро Петербурга пассажир свалился на рельсы
С пассажиром все в порядке. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В связи со случившемся, пришлось остановить движение метрополитена на синей ветке метрополитена Петербурга.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, ссылаясь на пресс-службу петербургского метрополитена.

Благо, человека удалось быстро поднять. Поезда уже вернулись к работе в штатном режиме после падения человека на пути.

Так, из-за произошедшего было временно остановлено движение электричек от станции «Сенная площадь» до «Парнаса». После того, как пассажира подняли, движение возобновили.

Отмечается, что человеку резко стало плохо, из-за чего и произошло падение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 38-летний мужчина потерял сознание на рельсах недалеко от железнодорожной станции в Петербурге. Он попал под поезд. Как машинист не старался, столкновения избежать не удалось.

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