ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов

ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов
ЦБ РФ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

ЦБ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов.

На фоне ажиотажного спроса на наличные у россиян и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в ближайшие выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, сообщается на сайте регулятора.

Также уточняется, что все средства клиентов на счетах в банках находятся в полной сохранности, любые операции доступны.

Ранее Банк России объявил о поддержке финансовых организаций на фоне роста курса валют на рынках. Так, до 1 октября кредитным организациям разрешено не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах от 18 февраля. Такие меры помогут не ухудшать их показатели банков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.

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