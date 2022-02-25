Лондон объявил о санкциях против Путина

Великобритания введет санкции против президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон сделал заявление от своего имени о том, что нормализация отношений с РФ невозможна после того, что случилось на Украине, сообщил ТАСС.

«Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT», — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. 21 президент РФ после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций договорились ввести ограничения против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.