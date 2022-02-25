ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова

Страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций договорились ввести ограничения против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Их активы будут ограничены, но их передвижение — нет, поскольку это было бы нецелесообразно, если мы хотим дать шанс переговорам», — приводит его слова РИА «Новости».

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.