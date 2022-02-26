В Петербурге задержали пассажира, который пытался ограбить таксиста

Сотрудниками полиции задержан местный житель, пытавшийся ограбить водителя.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и региону, 24 февраля около 05:30 у дома 21 по проспекту Энгельса полицейские остановили автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился 28-летний гражданин одной из среднеазиатских стран. Он сообщил, что находящийся рядом пассажир угрожал ему ножом и пытался отобрать телефон.

Сотрудниками полиции был задержан 37-летний неработающий гражданин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Сам заявитель привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания или проживания иностранных граждан в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения. Грабитель напал на цветочный магазин на проспекте Просвещения накануне утром.