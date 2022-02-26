РЖД сообщила о регулярных DDoS-атаках на сайт

В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что билеты также можно приобрести с помощью мобильного приложения, а также в кассах на вокзалах.

«Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты»,- рассказали в РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Канада включила в санкционные списки против России 382 россиян, а также 32 юридических лиц, включая Центробанк и Минфин. Оттава вводит пакеты санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. В список включили 27 финансовых институтов, пять компаний и организаций, в том числе Центробанк, ФНБ России, Сбербанк, ВТБ, РЖД.