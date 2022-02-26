Мужчина сорвался с высоты и разбился на заводе металлоконструкций на Караваевской

50-летнего петербуржца, который упал с высоты, спасти не удалось.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в субботу, 26 февраля, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший ушел из жизни еще до приезда скорой медицинской помощи. Все произошло на заводе металлоконструкций в доме № 57 на Караваевской улице. 50-летний мужчина упал с высоты и разбился насмерть.

Трагедия случилась примерно в 16:15.

Согласно предварительным данным, житель Петербурга упал с высоты и скончался на месте от полученных травм.

К сожалению, медики не смогли реанимировать пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет начал проверку после обрушения кирпича на женщину у завода «Красный треугольник».