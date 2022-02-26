Мужчина сорвался с высоты и разбился на заводе металлоконструкций на Караваевской

50-летнего петербуржца, который упал с высоты, спасти не удалось.
Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в субботу, 26 февраля, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший ушел из жизни еще до приезда скорой медицинской помощи. Все произошло на заводе металлоконструкций в доме № 57 на Караваевской улице. 50-летний мужчина упал с высоты и разбился насмерть.
Трагедия случилась примерно в 16:15.
Согласно предварительным данным, житель Петербурга упал с высоты и скончался на месте от полученных травм.
К сожалению, медики не смогли реанимировать пострадавшего.
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