СК начал проверку после обрушения кирпича на женщину у завода «Красный треугольник»

СК начал проверку после обрушения кирпича на женщину у завода «Красный треугольник»
Пострадавшей женщине оказывается медпомощь. Фото: Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу.

Женщина просто проходила мимо.

В Петербурге организована доследственная проверка после того, как гражданка травмировалась у завода, передает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу.

Все случилось 17 февраля на набережной Обводного канала. Частично рухнула кирпичная кладка с уровня третьего этажа одного из корпусов здания бывшего завода «Красный треугольник».

Пострадала 52-летняя прохожая. Ее пришлось госпитализировать в больницу.

По факту произошедшего следственные органы начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть.

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