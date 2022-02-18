СК начал проверку после обрушения кирпича на женщину у завода «Красный треугольник»

Женщина просто проходила мимо.
В Петербурге организована доследственная проверка после того, как гражданка травмировалась у завода, передает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу.
Все случилось 17 февраля на набережной Обводного канала. Частично рухнула кирпичная кладка с уровня третьего этажа одного из корпусов здания бывшего завода «Красный треугольник».
Пострадала 52-летняя прохожая. Ее пришлось госпитализировать в больницу.
По факту произошедшего следственные органы начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть.