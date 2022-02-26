Кусок лепнины едва не прибил женщин на улице Бабушкина

Кусок лепнины едва не прибил женщин на улице Бабушкина
Кусок лепнины упал в метре от женщин. Фото: "Яндекс панорамы"

Еще бы немного и две женщины получили серьезные травмы.

Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ в субботу, 26 февраля.

Все произошло в Невском районе Петербурга на улице Бабушкина, у дома №81 корпуса 1. Огромный кусок лепнины чуть ли не упал на головы двух женщин. Благо, все обошлось. Гражданки отделались лишь испугом.

Теперь весь тротуар на этом месте усеян обломками фасада разного размера.

Отмечается, что большой кусок лепнины свалился в метре от двух женщин. Прохожим повезло остаться живыми. В настоящий момент тротуар у здания усеян обломками фасада.

Вполне возможно, что отвалилась часть декоративной колонны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Хошимина в однокомнатной квартире загорелся балкон.

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Кусок лепнины едва не прибил женщин на улице Бабушкина
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