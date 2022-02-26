Лидер США Байден: начало «Третьей мировой войны» стало бы альтернативой санкциям

Лидер США Байден: начало «Третьей мировой войны» стало бы альтернативой санкциям
Джо Байден. Фото: скриншот Instagram

Джо Байден считает альтернативой санкциям против Российской Федерации «Третью мировую войну».

По словам лидера Соединенных Штатов, начало «Третьей мировой войны» — это альтернатива санкциям против РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — выступил Джо Байден.

По мнению президента США, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ангела Меркель назвала случившееся на Украине «переломным событием в истории».

Джо Байден Россия санкции третья мировая война украина


 

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