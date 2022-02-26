Вся в крови, гематома и ушиб мозга: в Выборгском районе женщина упала на льду

Женщина лежит в больнице.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в субботу, 26 февраля.

Управляющая компания жилого комплекса Лондон Парк, как утверждает очевидец происходящего, не признает свою вину. Отмечается, что все случилось примерно в 10:00 у входа в парадную дома ЖК Лондон Парк. Жительница дома поскользнулась на льду.

«… в итоге вся в крови, гематома, ушиб мозга. Лежит в больнице. В УК открещиваются и пытаются свалить на город, хотя это придомовая территория», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что льдина упала на голову петербурженке в Петроградском районе. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах травмирования местной жительницы.