Уборочная техника проехала мимо Петергофа утром 27 февраля

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше техники в Московском, Калининском и Приморском районах. Совсем мало машин добралось до окраин: Пушкин, Павловск, Стрельна, Сестрорецк. Кронштадте и Петергофе, кажется, уборочная техника объехала стороной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе женщина упала на льду. Пострадавшая попала в больницу. Управляющая компания жилого комплекса Лондон Парк, как утверждает очевидец происходящего, не признает свою вину.