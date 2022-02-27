Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте при покупке квартиры

За год капитальный и косметический ремонт подорожал примерно на 35%. Фото: unsplash

За год капитальный и косметический ремонт подорожал примерно на 35%. Фото: unsplash

С начала пандемии коронавируса россияне начали активно покупать квартиры. Но вместе со спросом на недвижимость выросли цены и на ремонт. Материалы и услуги рабочих обходятся уже в миллионы рублей, но есть способы сэкономить.

Одна из россиянок рассказала РИА Новости, что год назад вместе с мужем купила трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Ремонт старались делать самостоятельно, и почти не обращались к мастерам, но ушло все равно около миллиона рублей.

«Чувствую, понадобится еще как минимум полмиллиона. Хорошо, что основное позади. Тем, кто только начинает, будет непросто: цены растут как на дрожжах», — отметила женщина.

За год капитальный и косметический ремонт подорожал примерно на 35%, заявляют эксперты. В Москве, к примеру, за один квадратный метр отделки с дизайн-проектом придется отдать в среднем 120 тысяч рублей.

Цены растут из-за подорожания материалов, используемых при строительстве. Например, стоимость металлоизделий за полгода выросла на 67%, утеплителя минераловатного — на 48%, кирпича — на 59%.

Ситуацию усугубила пандемия. Из-за нехватки ресурсов рост цен на строительные и отделочные материалы составил от 20 до 250%. Вместе с этим растут и цены на услуги мастеров.

На рынке новостроек все чаще предлагают полностью готовые квартиры с отделкой. Как правило, ремонт от застройщика обходится дешевле. В среднем можно сэкономить до 20%.

Но и при покупке готовой квартиры могут быть свои подводные камни. Зачастую собственники сталкиваются с бытовыми проблемами. Бывает, что в квартире не хватает розеток или вывод под стиральную машину находится в неудобном месте. Кроме того, при ремонте могли использовать некачественные отделочные материалы.

Самое главное — не экономить на кухне, сантехнике и полы, отмечают эксперты. На другом — вполне возможно. Следует начинать с дизайн-проекта, чтобы заранее понимать масштабы работ. Это поможет избежать того, что придется что-то переделывать, докупать или выбрасывать лишнее. Таким образом на ремонте можно сэкономить до 15%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за год в РФ резко увеличилось число объявлений о продаже квартир в новостройках.