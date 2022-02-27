Худрук из театра Станиславского и Немировича-Данченко ушел в отставку

Худрук из театра Станиславского и Немировича-Данченко ушел в отставку
Лоран Илер начал работать в театре с 2017 года. Фото: pixabay

Художественный руководитель балетной труппы театра Станиславского и Немировича-Данченко решил подать в отставку. Такое решение руководитель принял в связи с геополитической обстановкой.

Французский хореограф Лоран Илер, стоявший во главе балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), уходит со своего поста, передает ТАСС, ссылаясь на France-Presse.

Танцору пришлось сделать это, как он объяснил, из-за геополитической обстановкой в связи со спецоперацией России в Украине. Лоран Илер написал заявление об отставке в субботу.

«Я ухожу с грустью, но ситуация не позволяет мне больше спокойно работать», — объяснился Илер.

Театр подтвердил эту информацию. В учреждении выразили сожаление по поводу ухода Илера, добавив, что это было его личное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе.

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