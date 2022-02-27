Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги

Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с ситуацией на Украине.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба.В условиях военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ», – заявил глава совета Юрис Савицкис.

Отметим, что рижское «Динамо» выступало в лиге с 2008 года.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.