Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром понедельника

В Петербурге вечером на дорогах замечены 6-балльные пробки. В понедельник, 28 февраля, магистрали Северной столицы частично встали.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, в городе пробки шесть баллов. Движение на дорогах затруднено. После 10:00 загруженность городских трасс снизится на балл. До 14:00 ситуация не изменится.

«Красные» участки замечены на Невском проспекте, набережной Обводного канала, Садовой улице, Дворцовой набережной, на набережной Макарова, Большом проспекте П.С., на Чкаловском проспекте, на Каменноостровском проспекте. Заторы также собрались на проспекте Энгельса, Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте. По проезд КАД затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый день рабочей недели в Петербурге ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальная. Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут от -1 до +4.