В Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды

В Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды
Выглянет немного солнца. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальная. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 28 февраля, основную роль в формировании условий погоды в городе продолжит играть антициклон.

Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут от -1 до +4. Западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Во вторник повышение температуры продолжится, и по-прежнему без осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что без утренней уборки в Петербурге остались Калининский и Красногвардейский районы города. Дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовании.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды
Телефонные мошенники начали выманивать деньги под предлогом защиты от санкций
Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID
Евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex
«Ковидные пальцы»: назвали самые частые кожные проявления «омикрона»
Кольцевую линию петербургского метро начнут строить в 2037 году
В мире коронавирус подхватили более 435,1 млн человек
В Петербурге обнародовали график выхода перепрофилированных стационаров к ...