В Петербурге рабочая неделя начнется с теплой и сухой погоды

В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальная. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 28 февраля, основную роль в формировании условий погоды в городе продолжит играть антициклон.

Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут от -1 до +4. Западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Во вторник повышение температуры продолжится, и по-прежнему без осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что без утренней уборки в Петербурге остались Калининский и Красногвардейский районы города. Дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовании.