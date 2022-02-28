Двухлетний мальчик отравился таблетками бабушки в Петербурге

Двухлетний мальчик отравился таблетками бабушки в Петербурге
Мальчика госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге госпитализировали двухлетнего пациента из Приморского района, который отравился таблетками.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 13 часов дня в детскую больницу доставили доставили двухлетнего мальчика. Медики диагностировали ему острое пероральное отравление двумя лекарственными препаратами. Он в тяжелом состоянии. Информацию об этом передали полиции.

Бригада скорой забрала малыша из квартиры на Комендантском проспекте, где проживает бабушка пострадавшего. Правоохранители выяснили, что мальчик там был в гостях со своими родителями. Когда взрослые отвлеклись, он проглотил несколько таблеток.

Установлено, что семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятеро детей отравились на базе отдыха «Зеленая деревня», проводится проверка.

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