Пятеро детей отравились на базе отдыха «Зеленая деревня», проводится проверка

Пятеро детей отравились на базе отдыха &#171;Зеленая деревня&#187;, проводится проверка
Детям вызвали скорую помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти прокуратура организовала проверку после возможного отравления детей на базе отдыха «Зеленая деревня» в поселке Овраги Приозерского района.

В ведомстве сообщили, что на прошлой неделе на базу отдыха «Зеленая деревня» для участия в соревнованиях по водно-моторному спорту прибыли девять детей из Петербурга и двое тренеров. В воскресенье после завтрака пятеро детей пожаловались на недомогание. Тренерский состав выдал школьникам лекарство и вызвал скорую помощь.

По данным Gazeta.SPb, симптомы отравления были у пятерых детей в возрасте от 12 до 15 лет. Им стало плохо после завтрака манной кашей и хлопьями с молоком.

На базу отдыха в тот же день выехали сотрудники Роспотребнадзора. Каких-либо нарушений в «Зеленой деревне» не нашли. Специалисты взяли мазки для проведения лабораторных исследований. Самочувствие детей уже улучшилось.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы, ход проверки находится на личном контроле прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что годовалую девочку госпитализировали из-за отравления таблетками в квартире на Индустриальном.

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