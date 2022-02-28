В 2022 года «Металлоинвест» планирует повысить зарплаты сотрудников на 11%

В 2022 года &#171;Металлоинвест&#187; планирует повысить зарплаты сотрудников на 11%
В 2022 года "Металлоинвест" планирует повысить зарплаты сотрудников на 11%. Фото: Pixabay

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова в текущем 2022 году направит более 2,3 миллиардов рублей на повышение доходов своих сотрудников.

Так, зарплаты сотрудников «Металлоинвест» планируется увеличить примерно на 11%. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что повышение должно пройти в два этапа. Первый, — когда увеличение произойдет на 5% с марта по апрель. Второй, — когда зарплаты увеличат на 6% с сентября по октябрь.

С марта ожидается увеличение зарплаты большинства сотрудников, с апреля суммы вырастут у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Подчеркивается, что с 1 апреля доходы сотрудников будут подняты дифференцированно.

За 2021 год доход сотрудников увеличивали дважды, и в результате повышение составило около 12%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за год выросла оплата труда IT-специалистов. К такому выводу пришли аналитики на основе поступивших в бюджет налогов.

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