Всемирная федерация тхэквондо отобрала у Путина черный пояс, присвоенный ему в 2013 году

Всемирная федерация тхэквондо отобрала у Путина черный пояс, присвоенный ему в 2013 году. Фото: Кремль

Всемирная федерация тхэквондо отобрала у Путина черный пояс, присвоенный ему в 2013 году. Фото: Кремль

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение отозвать почетный черный пояс 9-го дана у президента России Владимира Путина.

Президент РФ получил этот черный пояс еще в 2013 году. Теперь Всемирная федерация тхэквондо решила отозвать почетное достижение у Путина. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Кроме того отмечается, что в знак солидарности с Международным олимпийским комитетом, который заявил о нежелательном участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях международного уровня, на мероприятиях World Taekwondo не будут использоваться национальные атрибуты России и Белоруссии. На территории этих двух стран не будут проводиться международные соревнования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рекомендация МОК стала ответом на начало военной операции, проходящей на Украине.