Исполком МОК считает участие россиян и белорусов в соревнованиях нежелательным

Международным спортивным федерациям поступила рекомендация от Международного олимпийского комитета, в которой заявляется о нежелательном участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях международного уровня.

Поясняется, что такая рекомендация стала ответом на начало военной операции и, проходящей на Украине. О новой рекомендации, которая была озвучена «в целях защиты честности и безопасности», сообщается на сайте МОК.

«Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — заявили в организации.

Кроме того, в МОК было принято решение об изъятии золотых Олимпийских орденов у президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации президента Дмитрия Козака.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Международного олимпийского комитета, Олимпийский комитет России не имеет отношения к инциденту с Камилой Валиевой, произошедшем на Олимпиаде.