8 европейских стран призвали как можно быстрее принять Украину в ЕС

В Европе призывают принять Украину в Европейский Союз как можно скорее. Об этом заявили восемь европейских стран.

Принять Украину в ряды стран Евросоюза пожелали Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на сайт администрации президента Польши. Президенты восьми стран написали соответсвующее коллективное письмо. Данные страны выразили уверенность в том, что Украина заслуживает вступления в ЕС.

«Поэтому мы призываем государства-члены ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата и открытия процесса переговоров», – говорится в письме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что жители европейских стран пострадают из-за мер, введенных против России.