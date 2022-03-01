Петербуржцы застряли в 6-балльных пробках утром 1 марта

Петербуржцы застряли в 6-балльных пробках утром 1 марта
Пробки составили 6 баллов. Фото: скриншот карты "Яндекс.Пробки"

В Петербурге на дорогах замечены 6-балльные пробки. Во вторник, 1 марта, магистрали Северной столицы частично встали.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, в городе пробки шесть баллов. Движение на дорогах затруднено. После 10:00 загруженность городских трасс снизится на балл, а после 11:00 до 4-х баллов. До 15:00 ситуация не изменится.

«Красные» участки замечены на Невском проспекте, набережной Обводного канала, Садовой улице, Дворцовой набережной, на набережной Макарова, Большом проспекте П.С., на Чкаловском проспекте, на Каменноостровском проспекте. Заторы также собрались на проспекте Энгельса, Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте. По проезд КАД затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый день весны петербуржцев ожидает спокойная погода с переменной облачностью и полным отсутствием осадков. Температура воздуха днем в Северной столице составит +2…+4 градуса, в Ленобласти ожидается 0…+5.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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