Полное отсутствие осадков и тепло: в Петербурге началась весна

Сегодня в городе будет плюсовая температура. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Сегодня в городе будет плюсовая температура. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В первый день весны петербуржцев ожидает спокойная погода с переменной облачностью и полным отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Во вторник, 1 марта, календарную весну в городе начинает антициклон. Температура воздуха днем в Северной столице составит +2…+4 градуса, в Ленобласти ожидается 0…+5.

Юго-западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду по-прежнему без осадков и теплее нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 марта в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.