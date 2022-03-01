Утром вторника курс доллара снижался более чем на 3%, достигнув 91,5 рублей

Утром вторника курс доллара снижался более чем на 3%, достигнув 91,5 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Утром вторника курс доллара снижался более чем на 3%, достигнув 91,5 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ходе валютных торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару и евро более чем на 3% к закрытию предыдущей сессии.

По утренним данным на 10:52 мск курс доллара снижался на 3,28%. Таким образом он достиг 91,5 рублей. Об этом сообщает ТАСС. При этом курс евро находился на уровне 102,54 рублей.

Чуть раньше, на момент 10:24 по московскому времени курсы доллара и евро снижались более чем на 5% и достигли при этом 89,64 рублей в отношении доллара и 100,43 рублей в отношении евро.

В результате Банк России решил 1 марта не возобновлять фондовые торги на Московской бирже. Касательно решения по торгам на 2 марта, — оно будет принято не позднее 09:00 по московскому времени среды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин спрогнозировал рост курса доллара к российской валюте вплоть до 150 рублей.