В работе Telegram зафиксирован глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. Всего зафиксировано 155 жалоб: 44% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 32% — на проблемы с получением сообщений, еще 21% — на проблемы с приложением.

Жалобы поступают из России, а также Украины, Германии, Нидерландов и других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.