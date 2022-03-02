Сайт Пулково возобновил работу после многочасового сбоя

Сайт аэропорта Пулково, который был недоступен с раннего утра 1 марта, возобновил работу. Причины сбоя до сих пор не названы.

Сбой в загрузке зафиксировали накануне в 7:30 по московскому времени. В аэропорту ссылались на технические неполадки, однако об их причинах и сроках устранения не сообщается. Информацию о задержке и отмене рейсов публиковали в социальных сетях.

На следующие сутки сайт возобновил работу. В настоящее время пассажирам доступны все разделы сайта Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о глобальном сбое в работе мессенджера Telegram. Жалобы поступали из России, а также Украины, Германии, Нидерландов и других стран. Всего было зафиксировано 155 жалоб: 44% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 32% — на проблемы с получением сообщений, еще 21% — на проблемы с приложением.