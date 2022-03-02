Полыхающий автосервис в Красносельском районе пытаются потушить 20 спасателей

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил здание автосервиса в поселке Сергиево.

Возгорание случилось утром среды, 2 марта, по адресу: проспект Ленина, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:26. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в здании размером 30х150 метров происходит горение обстановки.

Площадь горения уточняется. К тушению огня привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели три часа тушили производственное здание на Складской улице. В здании размером 120х70 метров горела обстановка на площади 50 квадратных метров. К тушению огня привлекалось от МЧС: 5 единицы техники и 25 человек личного состава.