Полыхающий автосервис в Красносельском районе пытаются потушить 20 спасателей

Полыхающий автосервис в Красносельском районе пытаются потушить 20 спасателей
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил здание автосервиса в поселке Сергиево.

Возгорание случилось утром среды, 2 марта, по адресу: проспект Ленина, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:26. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в здании размером 30х150 метров происходит горение обстановки.

Площадь горения уточняется. К тушению огня привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели три часа тушили производственное здание на Складской улице. В здании размером 120х70 метров горела обстановка на площади 50 квадратных метров. К тушению огня привлекалось от МЧС: 5 единицы техники и 25 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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